Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   137 farmers received free minikits

Sultanpur News: 137 किसानों को मिली मुफ्त मिनीकिट

Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
137 farmers received free minikits
कुड़वार। कस्बे में रामलीला मैदान के पास स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर शनिवार को किसानों की भीड़ रही। किसानों ने गेहूं की बीबीडब्ल्यू-327, 303, 222 और एचडी-3249 के बीज खरीदे। वहीं पंजीकृत किसानों को सरसों, मटर और चना के बीज की मिनीकिट लॉटरी व्यवस्था के तहत निशुल्क वितरित की गई।
विज्ञापन

केंद्र प्रभारी सत्येंद्र बिंद ने बताया कि 396 किसानों को कुल 600 क्विंटल गेहूं का बीज वितरित किया गया। इसके अलावा 137 किसानों को सरसों, मटर और चना की मिनीकिट निशुल्क दी गई। बीज वितरण व्यवस्था में एडीओ कृषि कृष्ण भवन यादव के साथ कुलदीप वर्मा, बृजेश, दीपक यादव और अमित सिंह ने सहयोग किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed