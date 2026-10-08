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Sultanpur News: सब जूनियर हॉकी में पांच खिलाड़ी चयनित

Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
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Five players selected for Sub-Junior Hockey
हॉकी के लिए चयनित ​खिलाड़ी। स्रोत- विभाग
सुल्तानपुर l इटावा में 12 से 17 अक्तूबर के बीच हुई होने वाली राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में जिले के पांच खिलाड़ियों का चयन मंडल ट्रायल में हुआ है। इसमें चयनित खिलाड़ी वीरू, प्रिंस चौरसिया, शाहिद अली, सुरजीत कुमार व अंश कुमार इटावा में दम दिखाएंगे l सभी खिलाड़ी क्रीड़ा अधिकारी और हॉकी के यूपी टीम कोच राजेश कुमार सोनकर की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, खिलाड़ियों के चयन पर सचिव तारिक वसीम, मो इरशाद, खेल प्रवक्ता राजेश कनौजिया, सुरेश यादव, मुनेंद्र मिश्रा सहित अन्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी है l संवाद
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