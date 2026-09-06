Sultanpur News: फरियादी बोला..साहब मैं जिंदा हूं

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जिलाधिकारी की मौजूदगी में 145 शिकायतों की सुनवाई हुई और सात का निस्तारण किया गया। शेष 138 को विभागवार निस्तारण के लिए भेजा गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, सीडीओ विनय कुमार सिंह, एसडीएम संदीप कुमार यादव, सीएमओ भारत भूषण, तहसीलदार मयंक मिश्र सहित जिला व तहसीलस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, कादीपुर, सदर, लंभुआ व बल्दीराय तहसील में प्रभारी अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की सुनवाई हुई।केस :1मृत दिखाकर दूसरे के नाम कर दी खतौनीमैधन निवासी फरियादी छोटेलाल ने प्रार्थना देते हुए कहा कि साहब मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूं। अभिलेख में मुझे मृत दिखाकर खतौनी दूसरे के बच्चों के नाम कर दी गई। छोटेलाल ने डीएम को बताया कि इसके लिए कई बार तहसील में प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर डीएम ने एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।.....केस -2नहीं हो रहा दाखिल-खारिजभैरोपुर रुकिनपुर निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि नाना ने उनके नाम पंजीकृत वसीयत की थी। एक खाते का नामांतरण हो गया, शेष खातों को छोड़ दिया गया। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।केस-3निराश्रित के घर पर कब्जापारसपट्टी निवासी आरती ने बताया कि पति की मौत के बाद पड़ोसी उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस पर विपक्षियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उसके घर का दरवाजा तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया गया।केस -4लेखपाल पर अवैध वसूली का आरोपअलावलपुर के प्रशासक राघवराम मिश्र, करौंदी तेजपुर के प्रशासक काली सहाय वर्मा और मुंगेशपुर के प्रशासक अनूप वर्मा ने ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल पर वरासत व पैमाइश के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने लेखपाल को हटाने की मांग की।