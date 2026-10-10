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Sultanpur News: नाले में डूबने से बुजुर्ग किसान की मौत

Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST
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Elderly farmer dies after drowning in a drain.
भदैंया। सलाहपुर गांव से निकले नाले में डूबने से शनिवार दोपहर स्थानीय निवासी किसान जयराम यादव (65) की मौत हो गई। वह खेत जोतवाने के लिए नाला पार कर रहे थे। तभी पांव फिसलने से वह नाले में डूब गए। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से शव को नाले से बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि गांव से निकला नाला सीधे गोमती नदी में जाकर मिलता है। इस समय नाले में भी पानी बढ़ गया है।
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शनिवार दोपहर जयराम ने परिजनों को खेत जाने की बात बताई थी। जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। नाले में डूबने की आशंका के तहत जाल डाला गया और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। एक घंटे बाद उनका शव मिल गया। जयराम की मौत से परिवार में मातम छा गया है। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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