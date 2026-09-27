Sultanpur News: आपदा प्रभावित लोग इस नंबर पर दें सूचना

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सुल्तानपुर। बारिश व आंधी से आई आपदा से बचाव के लिए आपदा एवं राहत विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए फोन नंबर जारी किया है। जिला आपदा एवं राहत अधिकारी व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह ने बताया कि प्रभावित लोग आपदा कंट्रोल रूम के इन फोन नंबरों पर 05362 220189, 05362 220203, टोल फ्री नंबर 1077 और मोबाइल नंबर 8858171258 पर सूचना दे सकते हैं। सभी फोन नंबर 24 घंटे संचालित किए जा रहे है। सूचना मिलने पर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। संवाद