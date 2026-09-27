Sultanpur News: शाही पुल से नदी में गिरा अंडा विक्रेता, तलाश जारी

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ग्रामीणों ने उन्हें नदी में बहते देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तलाश शुरू कराई। नदी का बहाव तेज होने से अयोध्या से एसडीआरएफ टीम बुलाई गई है।दोस्तपुर के कजियाना उत्तरी निवासी विजय ठठेर (45) अंडे का ठेला लगाते थे। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे बारिश से वह ठेला नहीं लगा सके। इसके बाद वह शाही पुल पर जाकर बैठ गए। इस बीच अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नदी में गिर गए। ग्रामीणों ने विजय को नदी में गिरते देखा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। दोस्तपुर थानाध्यक्ष नारद मुनि सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।नदी में तलाश शुरू कराई गई, लेकिन तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि अयोध्या से एसडीआरएफ टीम बुलाई गई है। विजय के परिवार में पत्नी रीना, पुत्री करीना, पुत्र सूरज, सोनू व अभय का रो-रोकर बुरा हाल है।