Sultanpur News: रेलवे स्टेशन के नए भवन के सामने पार्किंग शुरू

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अब स्टेशन आने वाले यात्रियों को वाहन खड़ा करने के लिए इधर-उधर जगह तलाशने की जरूरत नहीं होगी। चार पहिया वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े किए जा सकेंगे। इससे मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सड़क पर वाहनों की भीड़ कम होगी और यात्रियों के पैदल आने-जाने के लिए रास्ता भी सुगम रहेगा। यात्रियों को लेने और छोड़ने आने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी।रेलवे ने पार्किंग के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। चार पहिया वाहन खड़ा करने पर दो घंटे तक 20 रुपये, छह घंटे तक 30 रुपये, 12 घंटे तक 40 रुपये और 24 घंटे तक 60 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, मासिक पार्किंग शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारित होने से वाहन चालकों को पहले से जानकारी रहेगी और पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी।मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (सीएमआई) विवेक त्रिपाठी ने बताया कि नए भवन के सामने चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड का संचालन शुरू हो गया है। निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़े कराने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार के सामने यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और वाहनों की भीड़ कम होगी।