Sultanpur News: देव इंद्रावती व नंदिनीनगर ने जीते रोमांचक मुकाबले

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प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल चार मुकाबले निर्धारित थे। पहले मैच में शिवसावित्री पीजी कॉलेज के नहीं पहुंचने से विश्वविद्यालय परिसर को वॉकओवर मिला। दूसरे मुकाबले में विश्वविद्यालय कैंपस को देव इंद्रावती पीजी कॉलेज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। देव इंद्रावती पीजी कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14.5 ओवर में 104 रन बनाए। अंशुमान और आयुष ने 21-21 रनों का योगदान दिया। विश्वविद्यालय परिसर की ओर से आयुष ने चार और मृदुल ने तीन विकेट लिए। जवाब में विश्वविद्यालय कैंपस की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन रनों से पीछे रह गई। विकास ने 28 और राजा ने 21 रन बनाए। तीसरे मुकाबले में नंदिनीनगर पीजी कॉलेज गोंडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।केएनआई सुल्तानपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्यन के 41 रनों की मदद से कुल 84 रन बनाए। नंदिनीनगर पीजी कॉलेज ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11.1 ओवर में 85 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने यह मुकाबला सात विकेट से जीता। अंतिम मुकाबला मेजबान श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान और साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या के बीच खेला गया। साकेत पीजी कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में चार विकेट खोकर 114 रन बनाए। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि शशिप्रकाश सिंह और विशिष्ट अतिथि डॉ. आशुतोष सिंह ने किया। इस दौरान संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉ. वेद प्रकाश सिंह सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।