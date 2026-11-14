Sultanpur News: 1044 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंचा पानी, बच्चे परेशान

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इस पर सीडीओ ने विद्युत वितरण व जलनिगम पर नाराजगी जताई। दोनों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिला पोषण समिति की समीक्षा में सीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों के वजन, पोषण ट्रैकर पोर्टल पर फीडिंग की जानकारी ली। लाभार्थियों के फेस कैप्चर व ई-केवाईसी के लिए अवशेष कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।1293 महिलाओं की एएनसी जांच कराकर उन्हें योजना से लाभांवित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति 70 प्रतिशत फीसदी मिली। हॉट कुक्ड मील वितरण की भी समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के 13 भवन अपूर्ण व 1044 केंद्रों पर जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी मिली। सीडीओ ने बच्चों का नियमित वजन करते हुए कमजोरों का इलाज कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे।