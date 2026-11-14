Sultanpur News: ऑनलाइन कंपनियों की चमक में दम तोड़ रहा कारोबार, रोजगार पर भी संकट

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व्यापारी नेता अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के आकर्षक ऑफर और कम कीमतों के कारण स्थानीय दुकानों का कारोबार लगातार सिमट रहा है। बिक्री घटने से दुकानदार कर्मचारियों की संख्या कम करने को मजबूर हैं।व्यापारी नितिज गुप्ता ने कहा कि स्थानीय दुकानदार अधिकांश सामान बाहर से मंगाकर बेचते हैं। उनका कारोबार चलने से खरीदारी की क्षमता बनी रहती है। ग्राहक स्थानीय दुकानों से सामान खरीदते हैं तो पैसा बाजार में ही घूमता रहता है लेकिन ऑनलाइन खरीदारी से पूंजी स्थानीय बाजार से बाहर चली जाती है। व्यापारी जुबेर अहमद और एजाज अहमद ने कहा कि बड़ी पूंजी और भारी छूट के कारण स्थानीय कारोबारी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, राहुल गुप्ता ने बताया कि कुछ ऑनलाइन कंपनियां बड़े निर्माताओं से कम टिकाऊ और हल्की गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कराकर सस्ते दाम पर बेचती हैं।ग्राहकों को मानक और गुणवत्ता को लेकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने विदेशी डाटा कंपनियों और विदेशों में स्थित उनके केंद्रीय कार्यालयों के कारण जवाबदेही तथा नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए। अनिल यादव ने कहा कि समय रहते इस व्यवस्था पर संतुलन नहीं बनाया गया तो स्थानीय कारोबार और रोजगार की स्थिति और गंभीर हो सकती है।विजय प्रताप सिंह ने कहा कि ऑनलाइन सामान की पैकिंग में 15 से 20 माइक्रोन की पन्नी, चिपकाने वाले कागज और अन्य पर्यावरण के प्रतिकूल सामग्री का इस्तेमाल होता है, जो कचरे के रूप में प्रदूषण बढ़ाती है। इसके अलावा व्यापारी दीपक जायसवाल, रामतीरथ सोनी, राजीव सिंह और आनंद सिंह ने अपनी बात रखी।