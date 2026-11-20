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रमाकांत तिवारी ‘क्षितिज’ ने किशोरावस्था में आने वाले मानसिक और भावनात्मक उतार-चढ़ाव के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीवन की समस्याएं असफलता का संकेत नहीं होतीं। ये स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय ने रमाकांत तिवारी ‘क्षितिज’ के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष नंदकुमार सिंह, प्रबंधक सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, जितेंद्र सिंह, कैलाशनाथ सिंह, कमलाकर तिवारी, हरिश्चंद्र सिंह मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। हनुमत इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के मानसिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुंबई के लेखक रमाकांत तिवारी ‘क्षितिज’ ने इसमें छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और एकाग्रता का महत्व समझाया।