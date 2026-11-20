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हवा में पीएम 2.5 की मौजूदगी लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ा रही है। इसके महीन कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिजिशियन आरपी द्विवेदी के मुताबिक मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है।केएनआई के पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और निर्माण कार्यों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल भी हवा की गुणवत्ता बिगाड़ रही है।इनसेटबाहर निकलने पर मॉस्क पहनने की सलाहमौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम के समय नमी का स्तर 81 से 91 प्रतिशत तक पहुंच गया। ठंड और नमी के चलते सुबह-शाम धुंध का असर बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को धुंध के दौरान बाहर निकलने से बचने, जरूरत पड़ने पर माॅस्क लगाने और धूल-धुएं वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है।प्रदूषण रोकने में जनसहयोग जरूरीजिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने लोगों से कूड़ा और पराली नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल न करें और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभाग को दें।