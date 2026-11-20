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अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के अग्रेसर गांव का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2021 की रात जमीन के विवाद में त्रायुद्ध नाथ शुक्ल ने राम किशोर प्रजापति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राम किशोर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। घटना की वजह जमीन का पुराना विवाद था। वारदात से डेढ़ महीने पहले भी राम किशोर और आरोपी के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी। राम किशोर की पत्नी कमला देवी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। अब सभी की निगाहें 20 नवंबर को होने वाली सजा पर टिकी हैं।