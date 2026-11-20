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इस मामले के अन्य आरोपी राहुल सिंह और नौशाद अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री और केस डायरी भी तलब की है। पुलिस के मुताबिक, दो नवंबर की रात अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव और राजस्व टीम पर हमला किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान राहुल सिंह और नौशाद अली ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। मामले में राहुल समेत सात आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।

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सुल्तानपुर। नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी प्रशांत सिंह की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने जमानत पर बहस के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है।