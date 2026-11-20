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बृहस्पतिवार को पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक की। महामंत्री ने निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 22 से 24 नवंबर तक छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए घर-घर संपर्क करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। बताया कि प्रदेश में करीब एक करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। इनमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल हैं। महामंत्री ने विधानसभा संचालन समितियों की बैठकें शीघ्र करने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर विपक्ष के दावों का तथ्यों के साथ जवाब देना होगा। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि इसमें पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी बूथ स्तर से करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाना होगा। सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए उन्होंने प्रमुख लोगों को संगठन से जोड़ने का सुझाव दिया।