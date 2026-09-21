Sultanpur News: देवी-देवताओं के स्वरूप में नृत्य पर रोक की उठी आवाज

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कटका क्लब के अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र ने कहा कि समितियों से बातचीत में सामने आया है कि भीड़ जुटाने और मनोरंजन के नाम पर देवी-देवताओं के स्वरूप का नृत्य कराया जा रहा है। आस्था के प्रतीकों को मनोरंजन का माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ऋषभदेव शुक्ल ने धार्मिक प्रतीकों की गरिमा बनाए रखने की बात कही। बैठक में लालमणि दुबे, डॉ. अमित मिश्र व डॉ. आरके मिश्र ने भी अपनी बात रखी। संवाद

मोतिगरपुर। ढेमा स्थित एक निजी स्कूल में रविवार को धार्मिक आयोजनों में देवी-देवताओं के स्वरूप में नृत्य कराए जाने पर रोक को लेकर बैठक हुई।