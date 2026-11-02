Sultanpur News: हर्ष फायरिंग में दूल्हे के मासूम भतीजे के पेट में धंसी, मौत

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फुटेहरी बनकेगांव निवासी घनश्याम पटेल के पुत्र मुकेश पटेल की रविवार शाम बरात जानी थी। बरात कादीपुर के सूरापुर स्थित मैरिज लॉन से रवाना होनी थी। इससे पहले शाम करीब 6:30 बजे गांव में रिश्तेदार और अन्य लोग जुटे थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच चली गोली दूल्हे के चचेरे भाई गिरिवर के पुत्र अर्श के पेट में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजन आनन-फानन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि अयोध्या से आए दूल्हे के एक रिश्तेदार अपनी लाइसेंसी बंदूक लोड कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई। मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।गम में बदलीं शादी की खुशियांगिरिवर गोपाल पटेल के तीन बच्चे हैं। अर्श के अलावा परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। गिरिवर बाहर रहकर नौकरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी अमृता ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। मासूम की मौत से परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।