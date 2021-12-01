Sultanpur News: आतिशबाजी में बरतें एहतियात, पास रखें पानी और रेत

विज्ञापन

जिला अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पटाखे अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और खुले स्थान पर जलाएं। आतिशबाजी के दौरान सूती कपड़े और बंद जूते पहनें। पास में पानी और रेत से भरी बाल्टियां जरूर रखें। घर के अंदर, वाहनों के पास और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे न जलाएं। पटाखों को हाथ में पकड़कर जलाने और बिना चले पटाखों को दोबारा सुलगाने से बचें। आग लगने पर 101 या डायल-112 पर सूचना दें।इनसेट24 घंटे अलर्ट रहेंगी एंबुलेंसदिवाली पर हादसों और आपात स्थिति से निपटने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं 24 घंटे अलर्ट रहेंगी। सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि चालकों और ईएमटी को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। एंबुलेंस प्रमुख हॉटस्पॉट पर तैनात रहेंगी। इनमें ऑक्सीजन और जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि घायलों, गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।