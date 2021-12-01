Sultanpur News: बेकाबू कार से बाइक सवार व्यापारी की मौत, दो घंटे तक प्रदर्शन

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करीब दो घंटे तक शव घटनास्थल पर पड़ा रहा। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन पर परिजन लेकर घटनास्थल से हटे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दयाराम अग्रहरि ने हेलमेट नहीं पहना था। दुर्घटना के बाद कार लेकर चालक भाग निकला। घटनास्थल पहुंचे परिजनों ने बताया कि कलान चौराहे के पास स्थित चक्की पर दयाराम सरसों का तेल लेने गए थे। वहां से घर लौटते समय उनकी बेकाबू कार से भिड़ंत हो गई।मृतक के छोटे बेटे दीपक कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार का सीसीटीवी फुटेज और नंबर जुटाकर पुलिस को दिया गया, लेकिन कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इससे नाराज परिजन करीब दो घंटे तक शव के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे। अखंडनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव उठाने को तैयार हुए। शव को सीएचसी पहुंचाया गया। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।इनसेट-परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़दयाराम खेती करते थे। उनकी कलान चौराहे पर प्लास्टिक की कुर्सी व अन्य सामान की दुकान है। खेती के कार्य के अलावा वह दुकान पर भी बैठते थे। उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। उनकी बीबीगंज में दो दुकानें हैं। दो पुत्र और दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। उनकी छोटी पुत्री की शादी आगामी वर्ष फरवरी माह में तय है। दयाराम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।