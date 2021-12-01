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Sultanpur News: एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकराई कार, दंपती सहित तीन जख्मी

Sun, 08 Nov 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:12 AM IST
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Car hits expressway railing; three injured, including a couple
दोस्तपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समसपुर के पास शनिवार सुबह बिहार जा रही कार का पिछला बायां पहिया अचानक निकल गया। पहिया निकलने से कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार बिहार के सहसाराम निवासी परमेश्वर (30), पत्नी पूजा (27), दोस्त विजय (35) घायल हो गए।
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यूपीडा कर्मियों ने घायलों को दोस्तपुर सीएचसी पहुंचाया। वहां से पूजा को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया। परमेश्वर ने बताया कि वह परिवार के साथ नोएडा से घर जा रहे थे। यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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(संवाद)
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