Sultanpur News: करंट की चपेट में आकर बालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:45 PM IST
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सुल्तानपुर। कुड़वार के मझारी भंडरा गांव में शुक्रवार देर शाम फूलचंद यादव का पुत्र सुंदरम (10) टुल्लू पंप में उतरे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुंदरम अपने चार भाइयों शिवम, रंगोली और रवि में तीसरे नंबर पर था। उसकी दो बहनें रूबी और खुशी भी हैं। रूबी विवाहित है। इस दुखद घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि उन्हें अभी तक घटना की सूचना नहीं मिली है। संवाद
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