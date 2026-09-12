फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   No permission for fair in Rahul Nagar; market turned into a police cantonment

Sultanpur News: राहुल नगर में मेला की अनुमति नहीं, पुलिस छावनी में बदला बाजार

Sat, 12 Sep 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
No permission for fair in Rahul Nagar; market turned into a police cantonment
अखंडनगर। राहुल नगर बाजार में शुक्रवार को कम्युनिस्ट पार्टी के घोषित शहीद मेला श्रद्धांजलि कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने अप्रिय घटना की आशंका के चलते कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। पूरे राहुल नगर बाजार को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। मौके पर करीब दस महिला व पुरुष पुलिसकर्मी, पीएसी बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रही।
विज्ञापन

पूरे दिन बाजार में सतर्कता बनाए रखी गई। यह मेला प्रतिवर्ष 11 सितंबर को भाकपा (माले) और सहयोगी संगठनों की ओर से आयोजित होता है। आयोजन 11 सितंबर 2004 को हुए दोहरे हत्याकांड की याद में होता है। इसमें वामपंथी नेता कामरेड राधे श्याम यादव और कामरेड संजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2017 में दोहरे हत्याकांड के आरोपी सतीश तिवारी की भी हत्या हुई थी। प्रशासन इस आयोजन के दौरान विशेष सतर्कता बरतता है। स्थानीय लोगों के अनुसार दो दशक से अधिक समय से 11 सितंबर को तनाव बना रहता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed