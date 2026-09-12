Sultanpur News: अबू धाबी में मृत युवक का 17 दिन बाद आएगा शव, जांच की मांग

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सत्यदेव तिवारी बीते वर्ष 25 सितंबर को नौकरी के लिए आबू धाबी गए थे। 27 अगस्त को उनकी मौत हो गई। परिवार को सूचना मिलने के बाद शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। शव मंगाने के लिए परिजनों ने जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के माध्यम से विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई थी। सत्यदेव के साले लाल दुबे ने बताया कि शुक्रवार रात शव अबू धाबी से भेजा जाएगा। शनिवार सुबह सात बजे शव लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेगा। इसके बाद शव को पैतृक घर लाया जाएगा।परिजनों का कहना है कि सत्यदेव की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इसलिए शव आने के बाद अंतिम संस्कार से पहले मौत की परिस्थितियों की जानकारी जुटाने और मामले की जांच कराने की मांग की जाएगी।