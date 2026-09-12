Sultanpur News: बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने पर हाईकोर्ट नाराज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:58 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। मतगणना के दौरान हुई अव्यवस्था के बाद एल्डर्स कमेटी की ओर से चुनाव निरस्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कमेटी ने न्यायालय के सामने घटनाक्रम रखते हुए निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला जज की निगरानी में दोबारा मतदान कराने की मांग की। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
चुनाव समिति के सदस्य अरविंद सिंह राजा के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान कराया गया था। कुल 2,080 मतदाताओं में से 1,853 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। बृहस्पतिवार को मतगणना शुरू हुई, लेकिन विवाद के बाद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। एल्डर्स कमेटी के मुताबिक, मतगणना स्थल पर हंगामे के दौरान कुछ लोग मतपत्र लेकर चले गए। इस दौरान हाथापाई भी हुई। स्थिति को देखते हुए कमेटी ने चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया। घटना की सूचना जिला जज सुनील कुमार के अलावा डीएम, एसपी और नगर कोतवाल को भी दी गई थी।
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चुनाव समिति के सदस्य अरविंद सिंह राजा के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान कराया गया था। कुल 2,080 मतदाताओं में से 1,853 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। बृहस्पतिवार को मतगणना शुरू हुई, लेकिन विवाद के बाद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। एल्डर्स कमेटी के मुताबिक, मतगणना स्थल पर हंगामे के दौरान कुछ लोग मतपत्र लेकर चले गए। इस दौरान हाथापाई भी हुई। स्थिति को देखते हुए कमेटी ने चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया। घटना की सूचना जिला जज सुनील कुमार के अलावा डीएम, एसपी और नगर कोतवाल को भी दी गई थी।
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