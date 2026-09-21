Sultanpur News: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में पलटी नाव, बचे श्रद्धालु

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करौंदीकला के पठखौली गोपाल सराय ख्वाजा से सोमवार को गणेश प्रतिमा लेकर श्रद्धालु विसर्जन के लिए सकरदे-इब्राहिमपुर घाट पहुंचे थे। गाजे-बाजे के साथ दोपहर 2:30 बजे प्रतिमा को नाव पर रखकर नदी में विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से नाव अचानक नदी में पलट गई। नाव पर सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। नाव पलटने के बाद उस पर सवार लोग नदी में कूद गए और तैरकर किनारे सकुशल पहुंच गए।बताया गया नाव में सवार सभी को तैरना आता था, जिससे वह सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। करौंदीकला थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया था, लेकिन तब तक लोग जा चुके थे। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, सभी सकुशल घर लौट गए।