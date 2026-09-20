Sultanpur News: सुल्तानपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी होंगे भुट्टो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 11:42 PM IST
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सुल्तानपुर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इम्तियाज अहमद भुट्टो को सुल्तानपुर विधानसभा सीट का पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। जिलाध्यक्ष सर्वेंद्र अंबेडकर ने जारी पत्र की पुष्टि की है। बताया कि स्थानीय स्तर पर सोमवार को तिकोनिया पार्क के कार्यक्रम इसकी घोषणा होगी। इसमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। संवाद
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