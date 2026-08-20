Sultanpur News: 31 को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव, 24 को नामांकन

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एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रताप दुबे ने बृहस्पतिवार को बैठक में बताया कि शुक्रवार को दीवानी संघ भवन में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी और 24 अगस्त को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 25 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 से 12 बजे तक आपत्तियां दाखिल की जाएंगी।दोपहर 12 से एक बजे तक आपत्तियों का निस्तारण और एक से दो बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी होगी। वैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 31 अगस्त को मतदान के बाद एक सितंबर को सुबह 10 बजे से अंतिम परिणाम आने तक मतगणना चलेगी। दो सितंबर को सुबह 11 बजे साधारण सभा की बैठक में चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी।बैठक में एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष शिवमंगल शुक्ल, प्रेमदत्त पाठक, सूर्य प्रसाद पांडेय, सुरेंद्रनाथ शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा, अखिलेश शुक्ल, अब्बास अहमद खान, सूर्यनाथ यादव, विजय तिवारी, मदन तिवारी, राकेश पांडेय, उदय प्रताप सिंह सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।