Sultanpur News: मुरैनी गांव को जीरो वेस्ट बनाने के लिए जागरूकता रैली

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रैली के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता, प्लास्टिक के उपयोग से बचने और कचरे के उचित निस्तारण के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी सरिता पटेल ने कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन और प्लास्टिक स्वास्थ्य तथा खेतों की उर्वरा शक्ति के लिए हानिकारक हैं। कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान सीमा यादव की सक्रियता की सराहना की।ग्रामीणों ने जीरो वेस्ट ग्राम पंचायत बनाने की सामूहिक शपथ ली। खंड प्रेरक रजनीश मिश्र और कंसल्टिंग इंजीनियर ने बताया कि टीम तीन सप्ताह से गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी पंचायत विजय वर्मा, अवधेश, सुनील कुमार और रामजस यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।