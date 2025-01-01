Sultanpur News: गोमती उफनाई, तराई में मंडाराया बाढ़-कटान का खतरा

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बगियवा निवासी उमेश यादव ने बताया कि खेतों में पानी भरने से पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। चारा लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। केशराम यादव के मुताबिक जलस्तर और बढ़ा तो गांव तक पहुंचने वाले रास्तों पर संकट गहरा सकता है।कटान ने बढ़ाई चिंताकोलिया में नदी किनारे के खेत कटान की जद में हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि पानी और बढ़ा तो खेतों का बड़ा हिस्सा नदी में समा सकता है। लंबे समय तक जलभराव रहने से गंदगी और दूषित पानी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ग्रामीण अपने स्तर से बचाव की तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना है कि नदी के जलस्तर और कटान की लगातार निगरानी कर संवेदनशील स्थानों पर समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।सीताकुंड धाम में शनि मंदिर तक पहुंचा पानीसुल्तानपुर। गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर का असर सीताकुंड धाम में दिखने लगा है। नदी का पानी शनि देव मंदिर परिसर तक पहुंच गया है। गोमती मित्र मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश पाठक ने बताया कि जलस्तर इसी गति से बढ़ा तो अगले दो दिनों में पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच सकता है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर रखे है।अभी खतरे के निशान से तीन मीटर नीचेमौजूदा जलस्तर 81.59 मीटरअलर्ट का जलस्तर- 83.73 मीटरखतरे का निशान- 84.73 मीटरमानक 289.7 मिली के सापेक्ष तीन साल में अगस्त में हुई बारिशवर्ष-2024-216 मिलीलीटरवर्ष-2025-278.6 मिलीलीटरवर्ष-2026-259.4 मिलीलीटरजिले में बाढ़ जैसी स्थिति अभी नहींदैवी आपदा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि गोमती नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से तीन मीटर से ज्यादा नीचे है। निचले हिस्से के लोगों को सतर्क किया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। रोज संबंधित ग्राम प्रधानों व लेखपालों से नदी के जलस्तर की जानकारी ली जा रही है।