Sultanpur News: किशोरी और युवती के अपहरण का आरोप

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वहीं दूसरे गांव की महिला के मुताबिक उनकी पुत्री (21) रविवार शाम घर से लापता हो गई। उन्होंने गांव के अमन व विपिन पर अपनी पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया है। कादीपुर कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक तरुण पटेल ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)

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कादीपुर। अलग-अलग गांवों से एक किशोरी (17) व युवती (21) के अपहरण के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एक गांव की महिला के मुताबिक उनकी पुत्री (17) रविवार सुबह घर से लापता हो गई। आरोप है कि पुत्री का सरायरानी निवासी सूरज के पिता मोतीलाल ने अपहरण करवाया है। सूरज ने पुत्री का अपहरण किया था। उसके आरोप में वह जेल में निरुद्ध है।