Sultanpur News: तारों में उलझीं डालियां, कटौती से उपभोक्ता परेशान

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इस फीडर से पखरौली, रामपुर, हनुमानगंज, फतेपुर और हरीरामपुर गांवों में बिजली आपूर्ति होती है। हरीरामपुर-पखरौली के बीच और अफरोज भट्ठे के पास पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों पर लटक रही हैं। हवा चलने पर इनके तारों से छूते ही बिजली गुल हो जाती है। सुरेंद्र कुमार, हरीराम, अजय कुमार, स्वामीनाथ, विनोद सिंह और राजीव तिवारी ने डालियों की कटाई कराकर समस्या दूर कराने की मांग की है। जेई लोलेपुर अशोक कुमार ने बताया कि जल्द ही डालियां कटवाकर आपूर्ति सुचारु कराई जाएगी।

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भदैंया। लोलेपुर उपकेंद्र के ईस्ट फीडर की बिजली आपूर्ति पेड़ों की डालियों के कारण आए दिन बाधित हो रही है। बिजली के तारों के आसपास फैली शाखाओं की कटाई नहीं होने से हवा चलते ही तारों में डालियां उलझ जाती हैं और आपूर्ति ठप हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।