Sonebhadra News: बारिश से जलभराव, मकान ढहा, तापमान में भी वृद्धि दर्ज

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डाला। सोनभद्र जिले के डाला क्षेत्र में भारी बारिश के कारण वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर सर्विस रोड जलमग्न हो गई। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच, बभनी में मंगलवार रात हुई तेज बारिश से एक निराश्रित महिला का कच्चा मकान ढह गया। जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में बुधवार को बारिश न होने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। डाला के बाड़ी में ओवरब्रिज के नीचे सर्विस मार्ग और गलियों में पानी भर गया। बुल्लू मिस्त्री, इश्तियाक अहमद सहित कई दुकानदारों के प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि सड़क निर्माण कंपनी ने पानी निकासी वाले नालों को पाटकर सर्विस रोड बनाई थी। इससे पानी निकासी की समुचित व्यवस्था बाधित हुई और कूड़ा-करकट से नाली वाली पुलिया जाम हो गई। यह समस्या बरसात में कई वर्षों से उत्पन्न हो रही है, जिसके समाधान की मांग पहले भी की जा चुकी है। मुकेश कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण कंपनी चेतक ने गलत निर्माण कार्य किया और नाले का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। डाला के बाड़ी में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर सर्विस रोड जलमग्न होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुख्य मार्ग से खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह सर्विस मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया। सर्विस रोड किनारे स्थित कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान हुआ। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने जिला प्रशासन से इस पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज और आसपास के इलाकों में बुधवार को बारिश नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र चुर्क के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार, बुधवार को न्यूनतम पारा 25.2 और अधिकतम पारा 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को न्यूनतम पारा 24.2 और अधिकतम पारा 31.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। इस तरह न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई।