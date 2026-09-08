सोनभद्र: वर्कशॉप में 130 ट्रांसफार्मर डंप, रोज करनी है 24 की मरम्मत; हो पा रही सिर्फ 16 की

सोनभद्र जिले में बीते दिनों तेज बारिश और बिजली गिरने की वजह से करीब 130 ट्रांसफाॅर्मर जल गए थे। ये ट्रांसफाॅर्मर मरम्मत के लिए वर्कशॉप में आए हैं, जबकि गांवों में इससे अधिक ट्रांसफाॅर्मर खराब होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी संख्या में ट्रांसफाॅर्मर जलने से बिजली निगम पर मरम्मत का दबाव बढ़ गया है। छपका स्थित वर्कशॉप में प्रतिदिन 24 ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत की क्षमता है, लेकिन मैनपावर की कमी के कारण महज 15 से 16 ट्रांसफाॅर्मर ही दुरुस्त हो पा रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहां बिजली आपूर्ति के लिए रॉबर्ट्सगंज और पिपरी दो डिवीजन हैं। मगर जले ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत के लिए जिला मुख्यालय के छपका में सिर्फ एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप में तीन ठेकेदारों के माध्यम से जले ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत कराई जाती है। इस वर्कशॉप में प्रतिदिन 22 से 24 जले ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत करने की क्षमता है, मगर बीते दिनों जिले में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने की वजह से ट्रांसफाॅर्मरों के जलने की संख्या अचानक बढ़ गई।गरज-तड़क की वजह से एक दिन में 45 से 50 ट्रांसफाॅर्मर जलने की सूचना आई थी। निगम के अधिकारियों अनुसारए अचानक अधिक संख्या में ट्रांसफाॅर्मर जलने और दूसरी तरफ वर्कशॉप में एक ठेकेदार की ओर से समय से ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत नहीं किए जाने की वजह से पेंडेंसी बढ़ी है।एक ठेकेदार को प्रतिदिन करीब सात से आठ ट्रांसफाॅर्मरों की मरम्मत करनी होती है। इस तरह प्रतिदिन 22 से 24 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत होनी चाहिए। इसकी तुलना में 15 से 16 ट्रांसफाॅर्मरों की ही मरम्मत हो पा रही है। जले ट्रांसफाॅर्मरों की संख्या की तुलना में मरम्मत की कार्रवाई धीमी होने की वजह से भी पेंडेंसी बढ़ी है।