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साइबर ठगी के शिकार दो लोगों को पन्नूगंज पुलिस की साइबर टीम ने राहत दिलाई है। पुलिस ने दोनों मामलों में ठगी गई कुल 1.20 लाख रुपये की रकम पीड़ितों के बैंक खातों में वापस करा दी। इसमें रामगढ़ निवासी साधना के 70 हजार और भवानी गांव निवासी विश्वनाथ पांडेय के 50 हजार रुपये शामिल हैं। एसओ श्रीनिवास पांडेय के मुताबिक, दोनों पीड़ितों ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की साइबर टीम ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायतों की जांच की और संबंधित बैंक खातों में रकम होल्ड कराई। इसके बाद लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जुटाकर बैंकों से ई-मेल और पत्राचार के माध्यम से समन्वय किया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पीड़ितों की पूरी रकम वापस करा दी गई। रकम वापस मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस और साइबर टीम के प्रति आभार जताया।