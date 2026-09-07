Sonebhadra News: 12 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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राष्ट्रीय लोक अदालत में दाम्पत्य विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक वसूली और ऋण वसूली अधिकरण से जुड़े वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत और जल विभाग से संबंधित विवाद, मोटर वाहन से जुड़े चालानी वाद, आपराधिक शमनीय प्रकृति के वाद तथा सिविल मामलों का भी चयन कर निस्तारण कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) राहुल ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए मामलों का सौहार्दपूर्ण और किफायती तरीके से समाधान कराना है। उन्होंने लोगों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग करते हुए अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने की अपील की है।

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लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के सरल, सुलभ और किफायती निस्तारण के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के तत्वावधान में जनपद न्यायालय के साथ बाह्य न्यायालय दुद्धी, ओबरा और घोरावल, राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित होगी।