Sonebhadra News: रिश्तेदार बनकर ठगों ने खाते में मंगाए 66 हजार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:33 PM IST
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अनपरा। साइबर ठगों ने रिश्तेदार बनकर युवक के खाते से 66 हजार रुपये उड़ा दिए। अनपरा पुलिस ने पीड़ित को 30 हजार रुपये वापस कराए। प्रभारी निरीक्षक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि कहुआनाला निवासी जाकिर हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि उनके पिता के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया और खुद को रिश्तेदार बताते हुए रुपये की जरूरत होने की बात कही। बातों में आकर बैंक खाते में 65999 रुपये भेज दिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर थाने में शिकायत की। पुलिस ने तत्काल बैंक से संपर्क कर साइबर फ्रॉड की रकम को होल्ड कराया। इसके बाद 30115 रुपये पीड़ित के मूल खाते में वापस करा दिए गए। संवाद
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