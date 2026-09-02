सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40 हजार : धर्मेंद्र यादव

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मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का बुधवार को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकार्पण किया। इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में आरक्षण का हक छीना जा रहा है और पीडीए वर्ग के लोगों को पीछे किया जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये देने का वादा किया। कहा कि चीनी की कीमत बढ़ गई, लेकिन गन्ने के मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने सठियांव चीनी मिल का जिक्र करते हुए कहा कि इसके शिलान्यास और उद्घाटन के समय उन्हें नेताजी के साथ आने का अवसर मिला था। यह चीनी मिल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा नेताओं को इससे परेशानी है। विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि मुबारकपुर की धरती उनकी कर्मभूमि है और यहां की जनता देवतुल्य है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, रामदुलारे राजभर, विधायक संग्राम यादव, बेचई सरोज, नफीस अहमद, पूजा सरोज, एचएन पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, कमला प्रसाद यादव, राकेश उर्फ गुड्डू, आशा यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमा यादव ने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष शोभनाथ यादव और संचालन बहादुर यादव ने किया।