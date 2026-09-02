Sonebhadra News: लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने पर कोटेदारों ने जताया आभार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
लाभांश में 35 रुपये की वृद्धि को बताया आर्थिक संबल देने वाला फैसला, संघ ने जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र। प्रदेश सरकार की ओर से उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि किए जाने पर उचित दर विक्रेता संघ ने प्रसन्नता जताई। लाभांश 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के फैसले के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीएम चर्चित गौड़ से मुलाकात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के नाम धन्यवाद ज्ञापन सौंपा।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर विक्रेता गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि उनके लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ सेवा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाती है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लाभांश बढ़ने से उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक हित मजबूत होंगे। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में भी और बेहतर ढंग से सहयोग मिल सकेगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र। प्रदेश सरकार की ओर से उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि किए जाने पर उचित दर विक्रेता संघ ने प्रसन्नता जताई। लाभांश 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के फैसले के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीएम चर्चित गौड़ से मुलाकात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के नाम धन्यवाद ज्ञापन सौंपा।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर विक्रेता गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि उनके लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ सेवा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाती है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लाभांश बढ़ने से उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक हित मजबूत होंगे। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में भी और बेहतर ढंग से सहयोग मिल सकेगा।
विज्ञापन