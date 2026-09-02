Sonebhadra News: पोखरे में डूबने से कक्षा 11 के छात्र की मौत,

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दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशवा गांव में बुधवार दोपहर पोखरे में डूबने से कक्षा 11 के छात्र सत्यम विश्वकर्मा (16) की मौत हो गई। स्कूल से घर लौटते समय छात्र साइकिल सड़क किनारे खड़ी कर पोखरे में नहाने चला गया था। नहाते समय सीढ़ी पर सिर में चोट लगने के बाद वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे की जानकारी होते ही गांव में मातम पसर गया। थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि कुशवा गांव निवासी सत्यम विश्वकर्मा बुधवार को स्कूल से घर लौटते समय उसने निकासीपुर पिच रोड के किनारे अपनी साइकिल खड़ी कर दी और पास स्थित पोखरे में नहाने लगा। बताया गया कि नहाते समय सीढ़ी पर सिर में चोट लगने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने सत्यम को डूबते देखा तो शोर मचाया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से छात्र को पोखरे से बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सत्यम का शव घर पहुंचते ही परिजनों में मातम छा गया। मां मंजू विश्वकर्मा का रो-रोकर बुरा हाल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर मार्टीनगंज तहसीलदार अरुण कुमार, ग्राम प्रधान बबलू श्रीवास्तव और दीदारगंज थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव मौके पर पहुंचे। परिजनों की सहमति और पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में आपसी सहमति से गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि परिजनों की आपसी सहमति से कुशवा गांव में ही अंतिम संस्कार कराया गया। परिजनों की ओर से किसी प्रकार का विवाद या तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।