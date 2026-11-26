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सूर्याेदय: सुबह 06.23 बजे



सूर्यास्त: शाम 05.07 बजे



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तापमान::



अधिकतम: 25.6



न्यूनतम: 12.4



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मौसम पूर्वानुमान: आसमान में हल्की धूप रहेगी। वातावरण में 69 प्रतिशत नमी रहने के साथ 14 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है।



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जिले में आज कार्यक्रम:



1. रैली : रॉबर्ट्सगंज पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इनरव्हील क्लब ओर से जागरूकता रैली। सुबह 11 बजे

2. प्रशिक्षण : उरमौरा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण। सुबह 11 बजे।

3. संगोष्ठी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चुर्क के जय ज्योति इंटर कॉलेज में मानव तस्करी व बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता गोष्ठी। सुबह 11 बजे।

4. जागरूकता : सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से उरमौरा में जागरूकता कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे।

5. वार्षिकोत्सव : सनबीम स्कूल रॉबर्ट्सगंज में वार्षिकोत्सव विरासत : दी इंक्रेडबल इंडिया में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। शाम 4 बजे।

तापमान, मौसम, शहरनामा