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शिविर : मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रॉबर्ट्सगंज के आदर्श महेश इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर विशेष शिविर। सुबह 10 बजे।

संभव दिवस : नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे



स्काउट-गाइड रैली : घोरावल के सोनांचल इंटर कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय 32वीं स्काउट गाइड जनपदीय रैली का समापन। सुबह 11 बजे

कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।

ट्रायल : रॉबर्ट्सगंज तियरा विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में खो-खो प्रतियोगिता का ट्रायल। सुबह 8 बजे