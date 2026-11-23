Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:15 AM IST
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ट्रायल : रॉबर्ट्सगंज तियरा विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में खो-खो प्रतियोगिता का ट्रायल। सुबह 8 बजे
शिविर : मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रॉबर्ट्सगंज के आदर्श महेश इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर विशेष शिविर। सुबह 10 बजे।
संभव दिवस : नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
स्काउट-गाइड रैली : घोरावल के सोनांचल इंटर कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय 32वीं स्काउट गाइड जनपदीय रैली का समापन। सुबह 11 बजे
कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।
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शिविर : मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रॉबर्ट्सगंज के आदर्श महेश इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर विशेष शिविर। सुबह 10 बजे।
संभव दिवस : नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे
स्काउट-गाइड रैली : घोरावल के सोनांचल इंटर कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय 32वीं स्काउट गाइड जनपदीय रैली का समापन। सुबह 11 बजे
कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।