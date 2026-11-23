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सोनभद्र। जिले में रविवार को पल्स पोलियो महाभियान के तहत 1099 बूथों पर करीब दो लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई गई। अभियान के तहत कुल 3,09,381 बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बूथों पर दवा पीने से छूटे बच्चों के लिए सोमवार से स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर दस्तक देंगी। इसके लिए 699 टीमें गठित की गई हैं। केकराही स्थित ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र ने एक नौनिहाल को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक जरूर पिलाएं। बच्चा पहले कितनी भी बार खुराक ले चुका हो, इस अभियान में उसे दो बूंद दवा पिलाना जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा सुरक्षा चक्र से छूटने न पाए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. गिरधारी लाल ने बताया कि जिले में निर्धारित 1099 बूथों पर रविवार को टीकाकरण किया गया। इसके लिए 36 ट्रांजिट और सात मोबाइल टीमें भी लगाई गई थीं। सोमवार से 699 टीमें 2107 गांवों और मोहल्लों में घर-घर जाकर छूटे बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाएंगी। अभियान की निगरानी के लिए 219 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि अभियान के तहत जिले में 375 स्थलों को हाई रिस्क जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टोन क्रशर से जुड़ी 17 बस्तियों को भी अभियान में शामिल किया गया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अभियान में सहयोग करने की अपील की। कहा कि बूथ पर नहीं पहुंच पाने वाले बच्चों को घर आने वाली स्वास्थ्य टीम से पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं।