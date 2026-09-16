Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



विश्वकर्मा पूजा : रॉबर्ट्सगंज पूजा पंडाल में आदिदेव भगवान शिल्पी का पूजन अर्चन का आयोजन। दोपहर 1 बजे

काव्य गोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज के उरमौरा स्थित एक अस्पताल निजी अस्पताल के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर काव्य गोष्ठी का आयोजन। दोपहर 2 बजे

कथा : ओबरा के श्रीराम मंदिर के मानस भवन में वृंदावन से पधारे कथा व्यास पं. कुंज बिहारी महाराज व्यासपीठ से शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। दोपहर 3 बजे

श्याम कीर्तन : रेणुकूट के गांधी मैदान में चल रहे पांच दिवसीय गणेशोत्सव में श्याम कीर्तन। शाम 5 बजे।

दीपोत्सव : सेवा संकल्प अभियान के तहत रॉबर्ट्सगंज के रामसरोवर तालाब पर आशीर्वाद का दीया अभियान के तहत दीपोत्सव। शाम 7 बजे।

रक्तदान : स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सहित म्योरपुर, चोपन व घोरावल सीएचसी में रक्तदान शिविर। सुबह 9 बजे