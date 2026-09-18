Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. समाधान दिवस : रॉबर्ट्सगंज सहित जिले की चारों तहसीलों में जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संपूर्ण समाधान दिवस। सुबह 10 बजे।

2. ट्रायल : रॉबर्ट्सगंज तियरा विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती सब जूनियर प्रतियोगिता का ट्रायल। सुबह 10 बजे



3. स्वास्थ्य शिविर : रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कार्मिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का दूसरा दिन। सुबह 10 बजे

4. लोकार्पण : रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र के उरमौरा में स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण का आयोजन। दोपहर 12 बजे

5. प्रदर्शन : दुद्धी को जिला बनाने के लिए दुद्धी बनाओ संघर्ष मोर्चा का दुद्धी कचहरी गेट पर प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे।

जिले में आज कार्यक्रम :