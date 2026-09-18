Sonebhadra News: हाईवा की चपेट में आए बाइक सवार युवक समेत दो की मौत

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बट गांव निवासी विजय पटेल (50) गांव के ही राजेश उर्फ लोदी (35) के साथ बाइक से लोहरा की ओर जा रहे थे। गांव से कुछ दूर आगे दोनों सड़क की दूसरी लेन में आकर बस को ओवरटेक करने लगे, तभी सामने से आ रहे हाईवा ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर सुकृत पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां से उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने राजेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। कोतवाली प्रभारी डीपी यादव ने बताया कि हादसे के बाद हाईवा और उसके चालक की तलाश की जा रही है।कुछ देर में आने की बात कहकर वह निकले थेसोनभद्र। बट गांव के दो लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबर पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। देर शाम हुए हादसे के बाद जैसे ही विजय पटेल और राजेश उर्फ लोदी के परिजनों को दुर्घटना की जानकारी हुई, वे अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। दोनों मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मची रही। विजय और राजेश खेती-किसानी करते थे। बृहस्पतिवार की शाम बाइक से किसी काम के सिलसिले में लोहरा की ओर जा रहे थे। कुछ देर में आने की बात कहकर वह निकले थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद हादसे की खबर मिलेगी।