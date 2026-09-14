Sonebhadra News: गुजरात के युवक से शादी के नाम पर ठगे नकदी-जेवरात, एक गिरफ्तार

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बनासकाठा (गुजरात) जिले के पालनपुर थाना क्षेत्र के कोटड़ा चिवासिनी निवासी राजेश ने पुलिस को भेजी ऑनलाइन शिकायत में आरोप लगाया है कि पड़री निवासी अशोक गुप्ता के जरिये मधु पांडेय और नेहा पांडेय से संपर्क हुआ। शादी की बात तय होने पर से राबटर्सगंज बुलाया गया। यहां एक मंदिर में उसकी शादी रचाई गई। बिचौलिया का काम करने के नाम पर एक लाख रुपये लिए गए। जिस युवती से शादी कराई गई है, उसे उसने पायल बिछिया और अंगूठी प्रदान की। शादी के बाद विदाई के समय दुल्हन बनी युवती भाग गई। पीड़ित ने जब इस पर एतराज जताया तो उसे धमकी दी जाने लगी।प्रभारी निरीक्षक विजय चौरसिया ने बताया कि लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए रविवार की रात दरमा पहाड़ी मोड़ से अशोक को गिरफ़्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया। शेष आरोपियों और गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।