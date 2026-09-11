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Sonebhadra News: अनमोल का राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन

Fri, 11 Sep 2026 11:01 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:01 PM IST
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Anmol selected for the national chess competition.
सोनभद्र। प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के दम पर सोनभद्र के अनमोल श्रीवास्तव का राष्ट्रीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अनमोल आदित्य बिड़ला इंटरमीडिएट कॉलेज के कक्षा सात के छात्र हैं। उनके चयन से विद्यालय और जिले में खुशी का माहौल है।
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प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता शुक्रवार को अलीगढ़ के धर्म समाज इंटर कॉलेज, दुबे का पड़ाव में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में विंध्याचल मंडल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मंडल से सोनभद्र के अनमोल श्रीवास्तव तथा भदोही की काजल और आराधना का राष्ट्रीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया।
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मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने बताया कि विंध्याचल मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। भदोही के राजकीय हाईस्कूल चुकमान की छात्राएं काजल और आराधना ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
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वहीं सोनभद्र के अनमोल श्रीवास्तव का अंडर-14 बालक वर्ग में शानदार खेल को देखते हुए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता-2026 के लिए चयन हुआ है। अनमोल के चयन पर विद्यालय के शिक्षकों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी।
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