Sonebhadra News: ब्रांडेड मिठाई के नाम पर मिलावटी मिठाई बेचने का आरोप, 90 किलो मिठाई जब्त

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सोमवार देर शाम बीजपुर क्षेत्र के एक होटल के पास चार पहिया वाहन से मिठाई की सप्लाई करने पहुंचे एक व्यक्ति को देखकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्ति आनंद थाने पहुंचे। उनकी मौजूदगी में मिष्ठान के नमूने लिए गए। नमूनों को विधिक प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जा रहा है। अधिकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार से नंदनी और कृष्णा ब्रांड की करीब 90 किलो मिठाई मिली है। क्षेत्र में यह मिठाई कब से सप्लाई की जा रही थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई की भनक लगते ही क्षेत्र के कई होटल और मिष्ठान संचालकों में खलबली मच गई। बताया गया कि कुछ दुकानदार शटर गिराकर निकल गए। जिस होटल में मिष्ठान की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई, वहां भी ताला लगा मिला। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों की आड़ में कथित तौर पर दूसरी या मिलावटी मिठाई पैक कर बेची जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

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क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर कथित तौर पर मिलावटी मिठाई की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणाें की सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है।