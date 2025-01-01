फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   A test of faith... Devotees will reach the pandals amidst a bumpy ride

Sonebhadra News: आस्था का इम्तिहान... हिचकोले खाते हुए पंडालों तक पहुंचेंगे श्रद्धालु

Thu, 17 Sep 2026 12:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
A test of faith... Devotees will reach the pandals amidst a bumpy ride
रॉबर्ट्सगंज घोरावल मार्ग बस स्टैंड के समीप गणेश महोत्सव पूजा पांडाल की भव्य प्रतिमा। संवाद
अनपरा। बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत के निर्देश के बावजूद अभी महकमा सुस्त है। नगर क्षेत्र में पड़ने वाले हाईवे के गड्ढों को नहीं भरा गया है। सुस्ती ऐसे ही बनी रही तो आगामी त्योहारों में श्रद्धालुओं को हिचकोले खाते हुए पंडालों तक पहुंचना पड़ेगा और प्रतिमाओं का विसर्जन भी इन्हीं गड्ढों से होकर करना पड़ेगा। इस दौरान दुर्घटना का खतरा है। सिंगरौली बॉर्डर से लेकर करहिया तक और औड़ी मोड़ से लेकर बासी तक बारिश के पूर्व भी गड्ढे बन गए थे। बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव होने से हाईवे के गड्ढे डेढ़ से दो फीट तक हो गए हैं। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में ये गड्ढे लोगों को आवागमन में काफी दर्द देंगे। शासन ने बारिश में बने गड्ढों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए थे, ताकि आगामी त्योहारों में लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। इसके बावजूद अब तक गड्ढों को भरने और मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। आज विश्वकर्मा पूजा पर लोगों की भीड़ परियोजनाओं में स्थापित भगवान विश्वकर्मा को देखने पहुंचेगी। इसके बाद सभी मूर्तियों का विसर्जन भी होगा। अगले महीने दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाला है, अगर समय से गड्ढों को नहीं भरा गया तो दुर्गा पूजा और दिवाली में लोगों को फिर गड्ढों से होकर बाजार में खरीदारी, रामलीला और मेला देखना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed