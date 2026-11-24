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सोनभद्र। जिले के नगरीय निकायों और नगर पालिका परिषद कार्यालय में सोमवार को संभव दिवस के तहत जनसुनवाई हुई। इस दौरान साफ-सफाई, पेयजल और पथ प्रकाश सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनका तत्काल निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान कराया। कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए। सोनभद्र में जनसुनवाई की अध्यक्षता अध्यक्ष रूबी प्रसाद और अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने की। संभव दिवस का आयोजन नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए होता है। जनसुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद सोनभद्र में तीन, चोपन में चार, ओबरा में चार, दुद्धी में तीन और अनपरा में तीन शिकायतें मिलीं। अन्य नगर पंचायतों में भी शिकायतें दर्ज हुईं। मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और मार्ग प्रकाश से संबंधित समस्याएं सामने आईं।